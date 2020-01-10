Эсминец США опасно сблизился с военным кораблем России

Американский эсминец USS Farragut в намеренно нарушил международные нормы безопасности мореплавания.

Эсминец ВМС США USS Farragut совершил грубейшее нарушение международных правил предупреждения столкновения в море. С таким заявлением выступил представитель Минобороны России. Американский эсминец совершил маневр на пересечение курса российского военного корабля, который мог повлечь столкновение судов. Инцидент произошел в Аравийском море.

Минобороны выступило с заявлением в ответ на обвинение США в том, что это российский военный корабль совершал опасный маневр. При этом ВМС США обвинили экипаж российского судна в "агрессивном" поведении, пишет РИА Новости.