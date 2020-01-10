МИД не стал рассматривать ноту протеста о посещении Крыма Путиным

МИД РФ вернул без рассмотрения ноту протеста в связи с посещением Владимиром Путиным Крымского полуострова.

В МИД РФ посчитали, что протест Украины против посещения президентом России Владимиром Путиным Крымского полуострова не имеет под собой оснований. Поэтому, в ведомстве принято решение вернуть поступившую от украинской стороны ноту протеста без рассмотрения.Представитель ведомства подчеркнул, что МИД не рассматривает подобные обращения. Все поступающие документы возвращаются отправителям без рассмотрения. При этом в МИДе обратились к Украине, призывая страну признать, наконец, принадлежность Крымского полуострова российской стороне, пишет РИА Новости.