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Толстый язык может блокировать дыхательные пути во время сна

10.01.2020 14:17
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Толстый язык может блокировать дыхательные пути во время сна

Обструктивное апноэ во сне часто может происходить от того, что на языке человека накапливается слишком много жира.

Миллионы людей перестают дышать во сне, и на это может быть странная причина: их языки слишком толстые.

По мнению ученых, толстые языки усугубляют симптомы обструктивного апноэ во сне (OSA), по крайней мере, в случаях, связанных с ожирением. Люди с избыточным весом и ожирением могут составлять до 70% людей с OSA, и потеря веса надежно облегчает симптомы расстройства и иногда решает проблему в целом, согласно исследованию 2006 года. Теперь исследователи считают, что большая часть этого улучшения, в частности, может быть связана с сокращением жировой ткани.

«Никто на самом деле не понимает отношения ожирения к апноэ во сне, и никто не знает много о жире языка, в целом», - сказал доктор Ричард Шваб, старший автор нового исследования и руководитель отдела медицины сна в Университете Медицинской школы Пенсильвании Перельмана.

Исследование 2007 года показало, что люди с более высокими индексами массы тела (ИМТ) накапливают более высокий процент жира на своих языках, чем люди с более низким ИМТ. Согласно новому исследованию, жир в основном накапливается в задней части языка, что может повысить вероятность того, что мягкие ткани заблокируют горло во время сна.

«Да, это кажется очевидным, но никто не смотрел на это раньше», - подтверждает Шваб.

Во время эпизода OSA, мягкие ткани языка могу частично или полностью блокировать поток кислорода через верхние дыхательные пути организма, в результате чего человек начинает дышать с перебоями, задыхаться, громко храпеть и просыпаться. Мало исследований посвящено тому, как жировые факторы влияют на этот сценарий, хотя теоретически избыточная ткань может деформировать анатомию верхних дыхательных путей.

Чтобы выяснить, как накопление жира на языке связано с симптомами апноэ во сне, Шваб и его соавторы собрали 67 человек с OSA и ИМТ более 30,0, что считается ожирением. В результате изменения образа жизни или хирургического вмешательства участники исследования потеряли около 10% общей массы тела в течение шести месяцев.

Исследователи сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) горла и живота участников до и после потери веса, чтобы наблюдать, как изменилась структура их дыхательных путей. Команда также оценила тяжесть апноэ во сне участников до и после потери веса, наблюдая за каждым человеком в исследовании сна.

Показатели апноэ во сне улучшились более чем на 30% после потери веса - во многом благодаря утонченным языкам, как показало исследование. МРТ показал, что каждый участник потерял значительный объем языка после потери веса человека, и чем менее громоздким становился язык, тем больше улучшались их симптомы. Только размер языка, а не общая потеря веса и уменьшение объема в других мягких тканях, коррелировали с облегчением апноэ во сне.

Авторы предположили, что несколько мышц вдоль стенок горла и одна, используемая для жевания, также теряли объем, что могло быть вызвано уменьшением мышечной массы или воспалением. Хотя эти изменения очистили верхние дыхательные пути, они не были связаны со значительным улучшением симптомов.

«Язык, по-видимому, является основной причиной расстройства, по крайней мере, у участников этого исследования. Исследователи пока точно не знают, как движется расширенный язык, чтобы заблокировать верхние дыхательные пути, но может случиться так, что он просто перемещается немного назад и немного дальше назад ... и внезапно дыхательные пути уменьшаются, пока не перекрываются полностью», - говорит Шваб.

Он добавил, что понимание роли жира языка в OSA может проложить путь к новым методам лечения. Он и его соавторы предположили, что вмешательства, предназначенные для содействия общей потере веса (включая диеты), целенаправленная холодная терапия (например, замораживание жировых клеток языка) и упражнения, предназначенные для тонизации верхних дыхательных путей, могут помочь уменьшить жировые отложения у пациентов с апноэ во сне, пишет LiveScience.

«Упражнения могут включать в себя многократное прикосновение языка к верхней части рта или даже игру на музыкальных инструментах», - утверждает Шваб. «Кроме того, врачи могут проверять людей с нормальным весом на наличие лишнего жирового жира, особенно в тех случаях, когда они могут страдать от беспрецедентного храпа или сонливости. На данный момент эта оценка потребует МРТ, но в будущем может помочь и 5-минутное УЗИ».

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