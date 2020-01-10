Пушков прокомментировал потери Украины из-за "Турецкого потока"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал жалобы Украины на те потери, которые страна понесет из-за "Турецкого потока".

Сенатор Алексей Пушков ответил на жалобы Украины по поводу потерь, которые понесет страна после ввода в эксплуатацию российского газопровода "Турецкий поток". Пушков заявил, что украинская сторона сама виновата в сложившейся ситуации.

"Словом, за что боролись в Киеве, на то и напоролись", - написал сенатор в своем Twitter.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия была вынуждена построить "Турецкий поток" для того, чтобы обезопасить поставки газа европейским потребителям, в основном, из-за политики Украины, которая нередко нарушала взятые на себя обязательства по транзиту российского газа через свою территорию, пишет РИА Новости Крым.