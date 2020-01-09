Украина оценила потери от запуска "Турецкого потока"

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон оценил ущерб, который получит Украина от ввода в эксплуатацию "Турецкого потока".

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