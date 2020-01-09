Украина оценила потери от запуска "Турецкого потока"
09.01.2020 18:38
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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон оценил ущерб, который получит Украина от ввода в эксплуатацию "Турецкого потока".
- Россия снизит транзит газа через территорию Украины из-за введения в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". С таким заявлением выступил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. По его подсчетам транзит в текущем году сократится на 15 миллиардов кубометров.
- Макогон подчеркнул, что теперь газ через территорию Украины будет поставляться только для Румынии и Молдовы, остальные же страны Европейского союза будут получать российский газ через "Турецкий поток".
- Российский газопровод "Турецкий поток" имеет две нитки, мощность которых составляет 15,75 миллиарда кубометров. По одной из них газ будет поступать в Турцию, вторая предназначена для поставок газа в Европу. 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ввели газопровод в эксплуатацию во время торжественной церемонии, пишет РИА Новости.
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