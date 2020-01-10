Банки ввели плату за переводы денег в системе быстрых платежей

Российские банки ввели комиссию за переводы денежных средств через систему быстрых платежей.

Начиная с 1 января текущего года Банк России ввел плату за переводы денежных средств с использованием системы быстрых платежей. Плата за осуществление переводов варьируется от 5 копеек до 3 рублей. После этого крупнейшие банки, которые присоединились к системе, приняли решение ввести комиссии за переводы в системе быстрых платежей. Теперь для того, чтобы перевести денежные средства по номеру телефона получателя из списка контактов, придется заплатить комиссию установленную банком, пишет Российская газета.