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"Нафтогаз" подготовил новые иски к России

10.01.2020 17:36
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"Нафтогаз" подготовил новые иски к России

Обновленные иски украинской компании "Нафтогаз" к России касаются имущество, потерянного организацией в Крыму.

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что организация подготовила новые иски к России. Речь идет о требованиях возместить стоимость потерянного в Крыму имущества компании. По словам Витренко, "Нафтогаз" оценил свои крымские потери в $5 млрд, а с учетом процентов требуемая сумма составит больше $7 млрд, пишет ТАСС.

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