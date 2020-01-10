"Нафтогаз" подготовил новые иски к России

Обновленные иски украинской компании "Нафтогаз" к России касаются имущество, потерянного организацией в Крыму.

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что организация подготовила новые иски к России. Речь идет о требованиях возместить стоимость потерянного в Крыму имущества компании. По словам Витренко, "Нафтогаз" оценил свои крымские потери в $5 млрд, а с учетом процентов требуемая сумма составит больше $7 млрд, пишет ТАСС.