Польша хочет стать независимой от российского газа

Замминистра госактивов Януш Ковальский заявил, что Польша уже реализует проект соответствующего содержания.

В Польше заявили о желании стать государством, которое не будет зависеть от российского газа. Как передает Газета.ру со ссылкой на Telewizja Republika, эту идею озвучил заместитель министра госактивов Януш Ковальский. Он заверил, что с 2015 года Польша уже реализует проект соответствующего содержания, который позволит стране стать независимой от газа РФ.

«У нас есть «Нафтопорт», и мы можем безопасно импортировать различные виды нефти через нефтяной терминал в Гданьске», — заявил Ковальский.

Кроме этого, по его словам, Польша имеет желание союзничества с США в сфере энергетики, а также не против того, чтобы увеличить присутствие американских войск на своей территории.