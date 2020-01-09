Увеличение количества нейронов улучшает обучение и память

Ученые из Технического университета Дрездена обнаружили, что увеличение количества нейронов влияет на улучшения когнитивных показателей.

Чем старше мы становимся, тем труднее нашему мозгу учить и запоминать новые вещи. Причины, лежащие в основе этих нарушений, пока неясны, но ученые из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена (CRTD) хотели выяснить, поможет ли увеличение количества стволовых клеток в мозге восстановить когнитивные функции, такие как обучение и память, которые теряются при старении.

Чтобы исследовать это, группа ученых во главе с профессором Федерико Калегари использовала метод, разработанный в его лаборатории, для стимуляции небольшого пула нервных стволовых клеток, которые находятся в головном мозге, чтобы увеличить их количество и, как следствие, также увеличить количество нейронов, генерируемых этими стволовыми клетками. Удивительно, но дополнительные нейроны могут выживать и образовывать новые контакты с соседними клетками в мозге старых мышей. Затем ученые исследовали ключевую когнитивную способность, которая теряется, аналогично у мышей и людей, во время старения: навигация.

Хорошо известно, что люди учатся ориентироваться в новой среде по-разному, в зависимости от того, молоды они или пожилые. В молодости мозг может построить и запомнить когнитивную карту окружающей среды, но эта способность исчезает в мозге пожилого человека. В качестве альтернативного решения проблемы, старые люди без когнитивной карты окружающей среды должны изучать фиксированные серии поворотов и поворотов, которые необходимы для достижения определенного пункта назначения. Хотя эти две стратегии на первый взгляд могут показаться схожими, только когнитивная карта может позволить людям эффективно ориентироваться при старте с нового места или при необходимости достижения нового места назначения.

Будет ли увеличение числа нейронов достаточным, чтобы противодействовать снижению производительности мозга при навигации и замедлить этот процесс старения? Группы профессора Калегари (CRTD) вместе с профессором Гердом Кемперманом (Немецкий центр нейродегенеративных заболеваний DZNE / CRTD) и доктором Кентаро Такагаки (Университет Отто фон Герике, Магдебург) нашли ответ на этот сложный вопрос.

Их ответ «Да»: старые мыши с большим количеством стволовых клеток и нейронов восстановили утраченную способность строить карту окружающей среды и запоминали ее дольше, что делает их более похожими на молодых мышей. Еще лучше, когда нервные стволовые клетки стимулировались в головном мозге молодых мышей, когнитивные нарушения были отсрочены, и память лучше сохранялась в течение всего хода естественной жизни животного.

Новая работа группы может помочь в поиске инновационных методов лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, и многих других, пишет MedicalNews.