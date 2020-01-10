Шэрон Стоун заявила, что Владимир Путин – это сильный лидер

По ее словам, глава РФ руководствуется важнейшими интересами страны. В отличие от Трампа, который является «хвастуном».

Известная актриса Шэрон Стоун в разговоре с изданием GQ поделилась своим мнением о российском лидере Владимире Путине. Как передает РИА Новости, президента РФ она считает сильным лидером. А вот его коллегу главу США звезда кино раскритиковала.

«Я считаю, что Путин по-своему сильный лидер своей страны», — заявила Стоун.

Артистка также отметила, что главное для Путина – это интересы России. В отличие от Трампа, который представляет из себя «хвастуна», не уважающего свою должность. К слову говоря, актриса считает, что в этом году его переизберут.