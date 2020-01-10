Эксперты рассказали о причинах аномального тепла в России

Все дело в отсутствии так называемой мощной зоны высокого давления или «сибирского максимума».

В Росгидромете рассказали о причинах аномального тепла в России, которому жители нашей страны удивляются уже которую неделю. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя федеральной службы Юрия Варакина, все дело в отсутствии так называемой мощной зоны высокого давления или «сибирского максимума». По словам эксперта, как правило, в это время года он формируется над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией.

Зона удерживает теплый воздух, в результате чего происходит выхолаживание, которое и приводит к естественному распространению на Урал и в центральную Россию. Синоптик добавил, что в 2020 году антициклон расположился не над Сибирью, а на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватив юг Бурятии и юг Забайкалья.