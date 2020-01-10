Иран пригласил США принять участие в расследовании крушения украинского Boeing

Вашингтон ответил положительно, и в ближайшее время в Иран отправят представителя США.

Иран пригласил нацсовет США по безопасности на транспорте стать участником расследования причин крушения украинского Boeing 737 в Тегеране. Как передает РИА Новости, Вашингтон ответил положительно, и в ближайшее время в Иран отправят представителя США – он примет участие в расследовании трагедии. О других подробностях и ходе расследования пока не сообщается.

Напомним, что лайнер, выполнявший рейс «Тегеран – Киев», на борту которого было 176 человек, разбился восьмого января в аэропорту имени Имама Хомейни.