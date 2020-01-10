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В России появились два новых долларовых миллиардера

10.01.2020 07:26
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В России появились два новых долларовых миллиардера

Ими оказались основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

В нашей стране появилось два новых долларовых миллиардера. Как передает РИА Новости со ссылкой на Forbes, ими оказались основатели Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов. Как сообщает издание, состояние каждого из них перешло за отметку миллиард долларов после сделки, которую заключил венчурный фонд Insight Partners из США о покупке Veeam Software.

Известно, что сумма сделки – пять миллиардов долларов. Сам процесс покупки компании планируется закончить в первом квартале 2020 года. После этого Тимашев и Баронов, вероятно, покинут состав совета директоров.

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