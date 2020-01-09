Западная разведка заявила, что ракета не сбивала украинский самолет в Иране

По словам анонимного собеседника, близкого к сфере безопасности Канады, причина ЧП состоит в технической неисправности.

Представители западной разведки сообщили, что по предварительной информации, украинский авиалайнер, потерпевший крушение восьмого января в Иране, ракета не сбивала, передает Reuters со ссылкой на анонимного собеседника, близкого к сфере безопасности Канады. Как он рассказал, причина ЧП состоит в технической неисправности.

Напомним, что самолет, летевший из Тегерана в Киев, рухнул в аэропорту им. Имама Хомейни. Как заявили в украинском СНБО, лайнер вез 176 человек, включая девятерых членов экипажа.