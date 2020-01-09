Морская лисица – древнейшая хрящевая рыба

Дивные морские создания из семейства Ромбовые, которые могут биться электрическим током, обитают на илистом или песчаном морском дне на глубине 20-300 метров. А в Ионическом море их можно увидеть на глубине 577 метров.

Самые древние рыбы, относящиеся к классу Хрящевые, являются ближайшими родственниками акул. Их название: морские лисицы, шиповатые или колючие скаты. Вид так стали называть из-за наличия острой мордочки, напоминающей лисий нос. Да и во время охоты представитель морской фауны маскируется не хуже лисы, зарываясь в песок. Чаще всего они встречаются на востоке у побережья Атлантического океана, а также у Северного, Азовского и Черного моря. Питаются морские существа беспозвоночными, ракообразными и маленькой рыбой.

Морские лисицы – самая распространенная европейская разновидность скатов. У них отсутствует жало на хвосте, как у многих сородичей. А для самообороны они используют электрические органы, размещенные по краям хвоста у самого основания. Их мощность гораздо слабее, чем у электрических скатов, поэтому они менее опасны.

Тело животного имеет ромбовидную форму. Верхнюю часть устилают шипы. У данного вида самый длинный хвост среди всех скатов. Самки размером больше метра, а самцы – 70 см.

При первом взгляде на ската может показаться, что его глаза находятся вблизи рта. Однако эти маленькие щели являются жабрами. А органы зрения у животного располагаются на верхней стороне плоского туловища.

Продолжительность жизни морской лисицы составляет 10 лет. Ей свойственно размножение яйцерождением. После спаривания особь постепенно откладывает до 170 яиц в год.

Яйца морской лисицы

Мальки в капсулах развиваются 5 месяцев. А после вылупления они вступают во взрослую жизнь и самостоятельно добывают себе пищу.

Ученые полагают, что в ближайшем будущем вид может оказаться под угрозой исчезновения. Но в центре морской жизни в Грейт Ярмуте, Норфолк пытаются воссоздать численность популяции.

Недавно в аквариуме вылупилось 6 крошечных скатов, что не может не радовать.