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В США назвали причину крушения украинского лайнера в Иране

09.01.2020 23:03
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В США назвали причину крушения украинского лайнера в Иране

Власти США считают, что причиной крушения украинского пассажирского лайнера в Тегеране стало непреднамеренное попадание ракеты иранских ЗРК.

  • Американские СМИ распространили информацию о том, что украинский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, был "по ошибке" сбит иранскими ЗРК. Об этом сообщает газета Newsweek, ссылаясь на собеседников в Пентагоне и разведке, которые пожелали остаться неназванными.
  • Тем не менее, официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США не стал комментировать ситуацию, отказавшись обсуждать данный вопрос с журналистами, пишет РИА Новости.
  • А глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил о невозможности попадания ракеты в лайнер. По его словам, пуск ракет иранскими ЗРК невозможен, так как в том же районе и на той же высоте, что и украинский лайнер, находилось несколько иранских и иностранных пассажирских самолетов.

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