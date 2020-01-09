В США назвали причину крушения украинского лайнера в Иране

Власти США считают, что причиной крушения украинского пассажирского лайнера в Тегеране стало непреднамеренное попадание ракеты иранских ЗРК.

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