Киев назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает три основные версии крушения украинского самолета в Тегеране.

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