Киев назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
09.01.2020 15:27
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает три основные версии крушения украинского самолета в Тегеране.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал три основные версии крушения Boeing компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. По его словам среди причин катастрофы специалисты ведомства рассматривают попадание в самолет ракеты ЗРК "Тор", столкновение лайнера с БПЛА, разрушение или взрыв двигателя по техническим причинам.
- Данилов сообщил, что в Тегеран прибыла специальная комиссия, учрежденная президентом Украины Владимиром Зеленским, для расследования крушения пассажирского лайнера. В комиссию, которая состоит из 45 человек, входят представители 12 профильных министерств, пишет ТАСС.
- 8 января Boeing компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс Тегеран-Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту лайнера находились 176 человек, включая 9 членов экипажа. Все они погибли. Известно, что данным рейсом летели пассажиры из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. По заявлению властей Ирана, пилоты развернули лайнер и возвращались в аэропорт вылета, но о нештатных ситуация на борту не сообщали. По предварительным данным самолет загорелся в воздухе до того, как произошло столкновение с землей.
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