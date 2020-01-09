Жительница Подмосковья выиграла 1 млрд рублей

Проживающая в Подмосковье Надежда Бартош выиграла в лотерею 1 млрд рублей.

По информации поступившей из пресс-службы лотерейного центра «Столото», жительница Подмосковья Надежда Бартош выиграла в новогодней лотерее. Сумма выигрыша составила рекордные 1 млрд рублей. По словам представителя Центра, еще ни разу такая сумма не была выиграна в российской лотерее.

Победительница приехал получать выигрыш с супругом и дочерью. По ее словам, она всегда покупает лотерейные билеты на праздники, а 31 декабря семья отмечает не только Новый год, но и ее День рождения, пишет РБК.