Ирак планирует закупить российские С-300

Власти Ирака возобновили переговоры с российской стороной о поставках С-300.

Глава комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Мухаммад Рида сообщил о возобновлении переговоров с Россией о поставках российских зенитных систем С-300. По его словам Ираку уже давно следовало решить этот вопрос, а после нападения Израиля на базы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" страна остро нуждается в приобретении российского вооружения. При этом Рида не привел других подробностей сделки отметив, что она одобрена властями Ирака, пишет РИА Новости.