Путин примет участие в церемонии запуска "Турецкого потока"

8 января лидеры России и Турции проведут переговоры, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 8 января отправится в Стамбул для участия в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщается на официальном портале российского президента.

Отмечается, что Путин проведет переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых будут затронуты вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран, а также актуальные международные проблемы, в том числе ситуация в Сирии и Ливии, пишет "Известия".