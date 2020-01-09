Президент наблюдал за учениями в Крыму

Президент России Владимир Путин наблюдал за учениями двух флотов у берегов Крымского полуострова.

Находясь на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов", глава России Владимир Путин наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов у берегов Крымского полуострова. В учениях принимали участие 31 боевой корабль и подводная лодка, 22 судна обеспечения и 39 единиц авиационной техники. Сообщается, что в ходе мероприятия были опробованы новые формы и способы применения боевой техники, а также совместная работа флота и дальней авиации, пишет РИА Новости.