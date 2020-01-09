За вспышкой таинственной пневмонии в Китае стоит новый вирус

В Китае считают, что таинственная вспышка пневмонии, поразившая 59 человек, вызвана новым штаммом вируса из той же семьи, что и SARS, который убил сотни людей более десяти лет назад.

Ведущий ученый Сюй Цзяньго сообщил официальному информационному агентству Синьхуа, что эксперты «предварительно определили», что за вспышкой пневмонии был обнаружен новый тип коронавируса, впервые подтвержденный 31 декабря в Ухане, центральном китайском городе с населением более 11 миллионов человек.

Первоначально он вызвал опасения по поводу возобновления крайне заразного острого респираторного синдрома и побудил власти Гонконга - сильно пострадавшего от атипичной пневмонии в 2002-2003 годах - принять меры предосторожности, в том числе усилить дезинфекцию поездов и самолетов, а также проверки пассажиров.

С тех пор Китай исключил новую вспышку атипичной пневмонии, которая привела к гибели 349 человек в материковом Китае и еще 299 человек в Гонконге.

«В общей сложности 15 положительных результатов нового типа коронавируса были обнаружены» в лаборатории, благодаря тестам зараженных образцов крови и мазков из горла», - сказал Сюй.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила предварительное обнаружение нового коронавируса в своем заявлении.

«Дальнейшие исследования также необходимы для определения источника, способов передачи, степени заражения и применяемых контрмер», - сказал Гауден Галеа, представитель ВОЗ в Китае.

В минувшее воскресенье комиссия по здоровью Ухани заявила, что 7 из 59 пациентов были серьезно больны, но никто не умер. Все получили лечение в карантине. По словам Синьхуа, 8 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы в среду. Комиссия заявила, что инфекция разразилась между 12 и 29 декабря, когда некоторые из пациентов работали на городском рынке морепродуктов, который был закрыт для дезинфекции. До сих пор не было получено никаких очевидных доказательств передачи вируса от человека человеку. Вспышка наступает всего за несколько недель до самого загруженного ежегодного туристического периода в Китае, когда миллионы людей садятся в автобусы, поезда и самолеты и отправляются праздновать Лунный Новый год.