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Ужасный листолаз

31.12.2019 18:30
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Ужасный листолаз

Во влажных лесах Колумбии обитает миниатюрная лягушка, которую называют ужасным листолазом (лат. Phyllobates terribilis) явно не за яркую окраску и довольно симпатичную внешность.

Слизь, покрывающая тело маленького существа, содержит батрахотоксин. Это одно из самых ядовитых позвоночных животных на планете. Природный алкалоид вызывает паралич дыхательных путей, поражает сердце. При попадании яда в кровь человека или животного наступает мгновенная смерть.

Внешность

Размер тела лягушки едва доходит до 4 см. Окрашено ядовитое создание в ярко-желтый, оранжевый, зеленый цвет. Брюшко отличается светлыми оттенками. Цветной рисунок лягушки является своего рода предупреждающей окраской, которая предупреждает хищника о ее токсичности.

Ужасный листолаз не плавает в воде, поскольку на лапках нет перепонок, но присоски на пальцах, покрытых темными пятнами, помогают лягушке, путешествовать вертикально. На голове выделяются выпученные черные глаза, на конце мордочки располагаются ноздри.

Особенности жизни и питания

Хотя тропическая лягушка и относится к амфибиям, она не поселяется рядом с водоемами, но обожает зарываться в сырую землю, принимать душ из капель росы, плескаться в лужицах. Днем ужасный листолаз охотится:

  • за муравьями и пауками;
  • термитами и жуками;
  • за клещами и мотыльками.

У лягушки ускоренный обмен веществ, без пищи маленькое создание погибает за 3 дня.

Существо не редко становится пищей змей, которых не отпугивает их яркая раскраска. Яд P. terribilis, может убить любого хищника, за исключением одного вида змей, Liophis epinephelus. Эта змея может быть устойчивой к яду лягушки.

Листолазы редко агрессивны по отношению к представителям их собственного вида, но между членами группы могут возникать небольшие ссоры. Будучи невосприимчивыми к своему яду, эти лягушки постоянно взаимодействуют друг с другом. Они общаются не только звуком, но и жестами. К примеру, опущенная голова животного, сигнализирует о подчинении.

Размножение и факты

Самка откладывает яйца на землю под опавшими листьями. Вылупившиеся головастики, прикрепляются к слизи на спинах своих родителей, чтобы попасть к ручью или небольшому озерцу, где плавают в поисках пищи. Спустя 2 недели юные листолазы покидают водоем.

Молодые лягушата не ядовиты, а взрослые вырабатывают батрахотоксин, употребляя алкалоиды с пищей. Соединение, выделяемое слизью листолаза, гораздо сильнее цианистого калия. Прежде индейцы смазывали веществом наконечники стрел, которые оставались ядовитыми в течение двух лет или даже более.

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