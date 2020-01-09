Постпред Ирана при ООН отказался от сотрудничества с США

Иранский дипломат подчеркнул, что пока Вашингтон будет руководствоваться враждебностью, в переговорах нет никакого смысла.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение США о сотрудничестве невероятно, поэтому принять его Тегеран не может, передает РИА Новости со ссылкой на IRNA.

До этого его коллега из США Келли Крафт написала в Совбез послание, где проинформировала о готовности к диалогу, причем, без предварительных условий – чтобы снизить напряженность в регионе.

Со своей стороны иранский дипломат подчеркнул, что пока Вашингтон будет руководствоваться враждебностью, в переговорах нет никакого смысла.