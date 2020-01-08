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Путин и Эрдоган начали двусторонние переговоры в Стамбуле

08.01.2020 16:22
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Путин и Эрдоган начали двусторонние переговоры в Стамбуле

Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят двустороннее сотрудничество Москвы и Анкары, ситуацию в Сирии и Ливии, а также ухудшение отношений Ирана и США

8 января, в среду, в Стамбуле стартовала двусторонняя встреча российского лидера Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что во время переговоров стороны затронут двустороннее сотрудничество России и Турции, обсудят сирийский и ливийский вопросы, а также ухудшение отношений США и Ирана.

Сначала лидеры проведут беседу тет а тет, и, по мере необходимости, к ним присоединятся представители двух стран. Отмечается, что делегацию из России представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Минэнерго Александр Новак, глава Росатома Алексей Лихачев и другие.

Также в среду Путин и Эрдоган примут участие в церемонии введения в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", пишет РИА Новости.

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Путин примет участие в церемонии запуска
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