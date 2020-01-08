В России изменят порядок поверки счетчиков

Поправки в закон "Об обеспечении единства измерений" вступят в силу в конце сентября 2020 года

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что в России будет изменен порядок проверки бытовых счетчиков, а также других средств измерения. По его словам, единственным юридически значимым результатом проверки, согласно поправкам в закон "Об обеспечении единства измерений", станет запись в реестре ведомства, а бумажный носитель будет лишь дополнением. Соответствующие нововведения вступят в силу в конце сентября 2020 года.

Отмечается, что специалист, который сделает проверку счетчика, в течение суток должен внести сведения об итогах осмотра в реестр ФГИС "Аршин". Чтобы ознакомиться с результатами проверки, россиянину нужно будет внести данные о заводском номере прибора в разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений".

Кроме того, российские граждане с помощью реестра смогут узнать дату следующей проверки. В Росстандарте считают, что такие меры помогут снизить риск мошенничества, например, когда злоумышленники выдают жителям страны поддельные документы о проверки бытовых счетчиков, пишет "Российская газета".