Украина заявила о возможности поиска альтернативы минским переговорам

Вадим Пристайко считает, что одним из возможных альтернативных вариантов минским договоренностям может стать миротворческая миссия

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти страны могут рассмотреть альтернативные варианты минским соглашениям. Он пояснил, что украинская сторона не собирается отказываться от формата минских переговоров, так как в некоторых вопросах эта стратегия работает. Однако если процесс разведения сил в Донбассе продлится слишком долго или на неподконтрольных Киеву территориях в 2020 году не состоятся выборы, тогда украинские власти займутся поиском возможных альтернатив минским договоренностям. Пристайко считает, что помочь стране в этих вопросах может, например, миротворческая миссия, пишет ТАСС.