Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Хенн Пыллуаас считает, что ратификация договора о границе с РФ будет иметь "серьезные юридические последствия" для Эстонии

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не намерена ратифицировать пограничный договор о государственной границе с Российской Федерацией 2014 года. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR.

По его словам, Эстония не намерена ратифицировать договор независимо от действий Государственной думы России. Спикер отметил, что заключение нового соглашения будет иметь "серьезные юридические последствия" для страны, ведь тогда Таллину придется отказаться от территорий Ивангорода и Печорского района, которые отошли к государству по Тартускому мирному договору, подписанному в 1920 году.