США направили бомбардировщики В-52 ближе к Ирану

Пентагон принял решение направить ближе к Ирану американских военнослужащих и технику из-за обострения ситуации с Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани

Соединенные Штаты Америки планируют направить ближе к Ирану около 200 военнослужащих, а также шесть бомбардировщиков В-52. Истребители в ближайшее время должны прибыть на Ближний Восток, они будут размещены на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Отмечается, что оттуда В-52 смогут нанести удар по Ирану, но при этом самолеты останутся недосягаемыми для иранских ракет. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Пентагона.

Решение о переброске американских военнослужащих и техники было принято из-за обострения отношений с Ираном после убийства иранского генерала Касема Сулеймани по приказу главы Белого дома Дональда Трампа, пишет РИА Новости.