Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны

Багдад приступил к разработке механизма вывода иностранных войск с территории Ирака

Главнокомандующий вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф в понедельник заявил, что Багдад начал разрабатывать механизм вывода иностранных войск с территории страны. По его словам иракские власти уже ограничили наземное и воздушное передвижение сил других государств.

Халф сообщил: деятельность международной коалиции в стране будет сведена к консультациям, вооружению и тренировке военного персонала, но подчеркнул, что иностранные войска должны покинуть территорию Ирака.

Также он добавил, что страна не может игнорировать недавние удары США. Речь идет об американской операции, в ходе которой были убиты генерал Ирана Касем Сулеймани и замруководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис, пишет "Интерфакс".