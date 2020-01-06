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Крым за прошлый год принял более 7 млн туристов

06.01.2020 13:45
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Крым за прошлый год принял более 7 млн туристов

Глава Крыма рассказал, что в 2019 году около 1,1 млн украинцев посетили полуостров

Глава Крымской Республики Сергей Аксенов рассказал, что в прошлом году полуостров посетили более 7 млн туристов. По его словам, этот показатель оказался выше на 9,3%, по сравнению с 2018 годом. Также глава республики отметил, что около 57% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту.

Аксенов подчеркнул, что среди гостей лидируют украинские жители: в прошлом году Крым посетили примерно 1,1 млн украинцев. По его мнению, это показывает, что граждане Украины признают российский статус полуострова, так как к "оккупантам" не ездят отдыхать.

Также он добавил, что около 20% туристов прибыли из Белоруссии, Казахстана, Германии, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Эстонии, пишет ТАСС.

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