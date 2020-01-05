В Крыму США призывают не распространять мифы о полуострове

Ранее экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил о «фальшивых и неприемлемых» «претензиях» Москвы на Крым и юг Украины.

С призывом к властям США обратился глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Как передает РИА Новости, он просит американских политиков не заниматься распространением многочисленных мифов о Крымском полуострове и не ставить под сомнение его статус принадлежности к России.

«…Крым – это историческая и неотъемлемая часть России. Крым вернулся в состав России в результате референдума», - подчеркнул Гемпель.

Речь идет о экс-командующем сухопутными силами США в Европе генерале Бене Ходжесе, заявившем о «фальшивых и неприемлемых» «претензиях» Москвы на Крым и юг Украины, так как до правления Екатерины II России «там и не было».