В Крыму США призывают не распространять мифы о полуострове
Ранее экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил о «фальшивых и неприемлемых» «претензиях» Москвы на Крым и юг Украины.
С призывом к властям США обратился глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Как передает РИА Новости, он просит американских политиков не заниматься распространением многочисленных мифов о Крымском полуострове и не ставить под сомнение его статус принадлежности к России.
«…Крым – это историческая и неотъемлемая часть России. Крым вернулся в состав России в результате референдума», - подчеркнул Гемпель.
Речь идет о экс-командующем сухопутными силами США в Европе генерале Бене Ходжесе, заявившем о «фальшивых и неприемлемых» «претензиях» Москвы на Крым и юг Украины, так как до правления Екатерины II России «там и не было».
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Господин Гемпель вообще где обучался интересно,он вероятно идиот или его бывшие учителя.
На чужой кусок не разевай роток.(русская поговорка)