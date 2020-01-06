Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ЯНВ, 23:22 МСК
USD (ЦБ)    61,9057
EUR (ЦБ)    69,3777

06 ЯНВ, 23:22 МСК
USD (ЦБ)    61,9057
EUR (ЦБ)    69,3777
Новогодняя эстафета. Символ новогодняя столица России Рязань 2019-2020

США угрожают Ираку санкциями

06.01.2020 13:23
Комментарии
США угрожают Ираку санкциями

Дональд Трамп заявил, что американские военные не покинут территорию Ирака до тех пор, пока Багдад не выплатит за авиабазу, которую построили США

Американский глава Дональд Трамп резко отреагировал на решение парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны. Он предупредил Багдад о введении серьезных санкций в случае, если страна предпримет враждебные действия. Президент США отметил, что иранские ограничительные меры, по сравнению с его санкциями, покажутся очень мягкими. Также он добавил, что военные не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не заплатить за авиабазу. По словам Трампа, этот объект построили американцы, потратив на него миллиарды долларов.

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны. Поводом для проведения такой процедуры стало убийство генерала Ирана Касема Сулеймани по приказу главы Белого дома, пишет "Коммерсантъ".

Комментировать (без регистрации)
Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об операции по ликвидации Сулеймани
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

In vino veritas. Как вино России в этом году станет сельскохозяйственным продуктом?

In vino veritas. Как вино России в этом году станет сельскохозяйственным продуктом?
Экономика

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?

ТОП-5 научно-популярных новостей 2019 года. Что интересовало читателей?
События и факты

Черные дыры, Эбола и редактирование генов. Крупнейшие научные открытия 2019 года

Черные дыры, Эбола и редактирование генов. Крупнейшие научные открытия 2019 года
События и факты

Наука – двигатель прогресса. 14 невероятных научных открытий десятилетия

Наука – двигатель прогресса. 14 невероятных научных открытий десятилетия
Наука и технологии

Где пофестивалим? Названы регионы России с самыми популярными новогодними программами - 2020

Где пофестивалим? Названы регионы России с самыми популярными новогодними программами - 2020
Общество

Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году

Герои 2019 года. Зеленский, Грета Тунберг и все, кто подал пример в уходящем году
Политика 1

Узнай, страна

Казань поддерживает почетный статус первой Новогодней столицы России

Казань поддерживает почетный статус первой Новогодней столицы России

ТОП-10 достижений- 2019: как в РФ строили стратегически важные мосты, тоннели, дороги и аэропорты?

ТОП-10 достижений- 2019: как в РФ строили стратегически важные мосты, тоннели, дороги и аэропорты?

ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России

ТОП-10 достижений-2019: какие события стали знаковыми для топливно-энергетического комплекса России

ТОП-10 достижений- 2019: в каких регионах России интенсивно развивалась несырьевая экономика

ТОП-10 достижений- 2019: в каких регионах России интенсивно развивалась несырьевая экономика

Новости дня

17:43 Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:45 Крым за прошлый год принял более 7 млн туристов Крым за прошлый год принял более 7 млн туристов
05 ЯНВ, 13:14 В Крыму США призывают не распространять мифы о полуострове В Крыму США призывают не распространять мифы о полуострове
05 ЯНВ, 12:58 Трамп готов нанести удар по Ирану Трамп готов нанести удар по Ирану
05 ЯНВ, 12:31 Посольство РФ в Кении призывает россиян избегать мест скопления людей Посольство РФ в Кении призывает россиян избегать мест скопления людей
05 ЯНВ, 12:29 Военная база США в Кении подверглась атаке Военная база США в Кении подверглась атаке
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
05 ЯНВ, 09:41 Новое исследование показало, что россиян ждет повышение зарплат Новое исследование показало, что россиян ждет повышение зарплат

Узнай, страна!

21:43 Казань поддерживает почетный статус первой Новогодней столицы России Казань поддерживает почетный статус первой Новогодней столицы России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter