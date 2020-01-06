США угрожают Ираку санкциями

Дональд Трамп заявил, что американские военные не покинут территорию Ирака до тех пор, пока Багдад не выплатит за авиабазу, которую построили США

Американский глава Дональд Трамп резко отреагировал на решение парламента Ирака о выводе иностранных войск с территории страны. Он предупредил Багдад о введении серьезных санкций в случае, если страна предпримет враждебные действия. Президент США отметил, что иранские ограничительные меры, по сравнению с его санкциями, покажутся очень мягкими. Также он добавил, что военные не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не заплатить за авиабазу. По словам Трампа, этот объект построили американцы, потратив на него миллиарды долларов.

Ранее парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны. Поводом для проведения такой процедуры стало убийство генерала Ирана Касема Сулеймани по приказу главы Белого дома, пишет "Коммерсантъ".