Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об операции по ликвидации Сулеймани

Информационное агентство Bloomberg раскрыло некоторые подробности принятия решения о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации иранского генерала командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани после того, как в Ираке была обстреляна американская военная база, расположенная под Киркуком. Такие данные приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Известно, что на базе под Киркуком базируются военные США, служащие по контракту. Во время обстрела погиб один военнослужащий.