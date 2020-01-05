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Трамп готов нанести удар по Ирану

05.01.2020 12:58
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Трамп готов нанести удар по Ирану

Президент США заявил о готовности нанести удар по важнейшим объектам Ирана.

В случае нападения на военных или гражданских лиц США, а также имущество страны, Америка готова нанести быстрые и сокрушительные удары по 52 важнейшим объектам на территории Ирана. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после заявления иранского лидера Али Хаменеи, который пригрозил отомстить США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Командующий Вооружёнными силами Ирана Абдулрахим Мусави прокомментировал заявление американского лидера. По его словам США никогда не решатся нанести массированный удар по территории Ирана, так как не захотят эскалации конфликтной ситуации, пишет RT.

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