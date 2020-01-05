Военная база США в Кении подверглась атаке

Боевики атаковали военно-морскую базу США Манда-Магогони в Кении.

ВС Кении и Африканское командование ВС США официально подтвердили нападение на военно-морскую базу Манда-Магогони, расположенную недалеко от границы Сомали. Военную базу совместно используют ВС Кении и США.

Известно, что боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" попытались проникнуть на территорию аэропорта, расположенного на базе. Военные сумели успешно отразить нападение, для чего была задействована авиация. Сообщается о четырех уничтоженных боевиках, пишет ТАСС.