На Украине рассказали о дальнейших действиях по искам к "Газпрому"

Представитель "Нафтогаза" рассказал, какие действия будут предприняты в отношении исков к российскому "Газпрому" после заключения соглашения на транзит газа через территорию Украины.

Представитель украинской компании "Нафтогаз" сообщил, что после того, как Россия и Украина смогли договориться о продолжении транзита российского газа через территорию Украины и подписали пятилетнее соглашение, "Нафтогаз" и "Газпром" обязаны поставить в известность Стокгольмский арбитражный суд о заключении мирового соглашения и полном отказе от взаимных претензий. Это будет сделано до конца текущего месяца, пишет РИА Новости.