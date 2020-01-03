Белоруссия заявила о прекращении поставок российской нефти
03.01.2020 16:20
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Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ.
- Начиная с 1 января текущего года российская сторона прекратила поставки нефти в Белоруссию. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом, по словам источника, два нефтеперерабатывающих завода Белоруссии работают в прежнем режиме, так как в стране существуют запасы нефти.
- Официальный представитель концерна "Белнефтехим" подтвердил полученную информацию, заявив, что работа обоих заводов снижена до технологического минимума. Также, представитель сообщил, что в настоящее время идет подготовка необходимых контрактов на поставку российской нефти на территорию Белоруссии.
- В пресс-службе "Транснефти" также подтвердили отсутствие поставок нефти на белорусские НПЗ. Представитель компании напомнил, что поставки осуществляются в соответствии с заявками на необходимые нефтяным компаниям объемы нефти. Тем не менее, в настоящее время в "Транснефть" не поступали заявки на поставку нефти в Белоруссию.
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