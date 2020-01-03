США заявили о гибели иранского генерала Касема Сулеймани
03.01.2020 14:36
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Военная операция США привела к гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
- Представитель Пентагона подтвердил, что в результате предпринятой США военной операции был убит глава сил иранской группировки "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, признанной США террористической организаций, Касем Сулеймани.
- По словам представителя Пентагона, Сулеймани отдал распоряжение о нападении на посольство США в Багдаде, а также разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военных не только в своей стране, но и в Ираке и по всему региону. Соединенные Штаты были вынуждены уничтожить генерала для защиты своих людей и предотвращения нападения Ирана.
- Касем Сулеймани был убит во время бомбардировки США аэропорта Багдада. Во время операции погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби", а 12 иракских военных получили ранения различной степени тяжести. США приняли решение нанести ракетные удары по Багдаду после того, как во время протестного движения в стране, направленного против ударов американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии, демонстранты попытались атаковать посольство США в Багдаде, пишет РИА Новости.
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