МИД России прокомментировал гибель генерала Сулеймани
03.01.2020 16:38
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Российский МИД с тревогой воспринял гибель иранского генерала Касема Сулеймани.
- В МИД России прокомментировали убийство США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) генерала Касема Сулеймани.
- В комментарии ведомства, размещенного на официальном сайте МИД РФ, говорится о том, что действия США ведут к эскалации напряженности в крайне неспокойном регионе. В МИД подчеркнули, что убийство генерала Сулеймани приведет к тяжелым последствиям для мира и стабильности на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.
- Известно, что Верховный лидер Ирана Али Хамене объявил убийство генерала Касема Сулеймани террористическим актом со стороны США. Он объявил трехдневный траур в Иране, а также пообещал, что Соединенные штаты ждет "жестокая месть" за пролитую кровь.
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