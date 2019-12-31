Forbes: США опоздали с санкциями по "Северному потоку - 2"

Автор статьи считает, что введенные санкции США против "Северного потока - 2" не понравятся даже тем, кто негативно относится к России

В аналитической статье, опубликованной журналом Forbes, говорится о том, что санкции США, направленные против российского газопровода "Северный поток - 2", были введены слишком поздно. Также по мнению автора статьи, подобного рода американские ограничительные меры неэффективны. Он пояснил, что санкции надо было вводить примерно год назад, а сейчас они не понравятся даже тем, кто негативно относится к Российской Федерации. Дело в том, что страны Евросоюза довольно сильно зависят от российского газа, тем более что он гораздо дешевле американского СПГ. Таким образом развитие альтернативной энергетики в Европе вряд ли спровоцирует снижение спроса на российское голубое топливо, пишет Forbes.