Стеклянные лягушки – необыкновенное творение природы

Чем недоступнее ареал от цивилизации, тем экзотичнее животные, населяющие его. Чего только стоит стеклянная лягушка из отряда бесхвостых земноводных, распространенная в Южной Америке.

Это необычное создание легко спутать со статуэткой из стекла. Ведь когда смотришь на живое существо снизу, приходишь в замешательство. Кожный покров лягушки настолько прозрачный, что взору открываются все ее внутренности, в том числе и маленькие икринки.

Стеклянная лягушка

Ну, а вид сверху у диковинного животного вполне обычный. Однако это не все «странности» вида.

Уникальность земноводного заключается еще и в том, что оно в отличие от квакши, являющейся его ближайшей родственницей, обладает невероятно яркими глазами, которые направлены прямо. А у представительницы рода квакш сенсорные органы располагаются по бокам тела.

Конечности у стеклянной лягушки тонкие и длинные. На пальцах присутствуют наросты-присоски, которые помогают бесхвостому созданию удерживаться на листве. Тельце и голова животного плоские и широкие.

Мелким земноводным размером 20-30 мм подходит тропический климат.

Стеклянная лягушка. Фото: Nicolas Rensens​

Они населяют горные леса и комфортно чувствуют себя при теплой и влажной погоде. Многие виды селятся рядом с водопадами и ручьями, которым свойственно быстрое течение. Но напрямую с водой прозрачные существа не связаны. Они ищут пищу, спариваются и откладывают яйца на листьях кустарников и деревьев. Отложенную икру земноводные «прикрепляют» под листву. Самцы многих видов охраняют кладку до вылупления. Потом головастики падают с листа в воду.

Часть обязанностей самца стеклянной лягушки включает предотвращение высыхания яиц. Он также съедает любые яйца, зараженные паразитами, чтобы предотвратить их распространение на остальную часть кладки.

Стеклянных лягушек можно увидеть в тропических Андах, Центральной Америке, в Колумбии, Тобаго, бассейне Амазонки, Гвианском плоскогорье, бразильском атлантическом лесу.

От хищников мелкие создания спасаются благодаря маскировочному окрасу. Некоторые разновидности таких лягушек умеют отражать излучение инфракрасной природы, что позволяет им контролировать терморегуляцию.