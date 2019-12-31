Украина рассчитывает увеличить объем транзита российского газа

31.12.2019 18:17 Комментарии

Руководитель компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что объем транзита российского газа будет больше, чем заявлено в подписанном соглашении.

Во время брифинга с журналистами глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что он рассчитывает на увеличение объема транзита российского газа через территорию Украины, по крайней мере в 2020 году.

через территорию Украины, по крайней мере в 2020 году. Коболев поделился информацией, которой он по его словам владеет, о том, что Россия не имеет необходимого оборудования и специального судна для того, чтобы достроить газопровод "Северный поток - 2". Поэтому российской стороне придется увеличить транзит газа через Украину.

Поэтому российской стороне придется увеличить транзит газа через Украину. В "Нафтогазе" рассчитывают, что общий объем транзита российского газа в 2020 году составит порядка 75 млрд кубометров, пишет РИА Новости.