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Белоруссия начинает поиск альтернативных путей поставки нефти

31.12.2019 17:49
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Белоруссия начинает поиск альтернативных путей поставки нефти

Глава Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение начать поиск альтернативных путей поставки нефти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с руководителями нефтехимического комплекса страны. По итогам совещания белорусский лидер постановил: во-первых заключить необходимые контракты с Москвой о поставке в страну российской нефти, и во-вторых, начать поиск альтернативных путей поступления в страну необходимых предприятиям нефтепродуктов, пишет РБК.

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