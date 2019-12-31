Белоруссия начинает поиск альтернативных путей поставки нефти
31.12.2019 17:49
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение начать поиск альтернативных путей поставки нефти.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с руководителями нефтехимического комплекса страны. По итогам совещания белорусский лидер постановил: во-первых заключить необходимые контракты с Москвой о поставке в страну российской нефти, и во-вторых, начать поиск альтернативных путей поступления в страну необходимых предприятиям нефтепродуктов, пишет РБК.
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