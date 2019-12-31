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Галактики образовались на миллиард лет раньше, чем считалось ранее

31.12.2019 17:29
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Галактики образовались на миллиард лет раньше, чем считалось ранее

Обнаружение далекой галактики, намного более массивной, чем Млечный Путь, показывает, что «ядра» массивных галактик образовались через 1,5 млрд лет после Большого взрыва, это примерно на 1 млрд лет раньше, чем предполагалось в расчетах.

Новое понимание возраста галактик основано на показаниях, полученных с помощью телескопов, расположенных в обсерватории WM Keck на Гавайях. Кроме того, на телескоп Keck I был установлен усовершенствованный прибор под названием MOSFIRE (многообъектный спектрометр для инфракрасного исследования).

Этот прибор позволил астрономам получить двухмикронное измерение в ближней инфракрасной области спектра. Это подтвердило, что свет из галактики был испущен через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва (очень короткий промежуток времени в истории Вселенной). Ранее данные указывали, что галактики впервые образовались через 2,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Детальные измерения скорости расширения Вселенной устанавливают Большой взрыв около 13,8 миллиардов лет назад, что, следовательно, считается возрастом Вселенной.

Исследуемая галактика представляет собой так называемую «гаснущую галактику», расположенную в глубоком поле Subaru / XMM-Newton. Большинство галактик либо «живые» (синие), либо «мертвые» (красные): галактики с красной последовательностью, как правило, представляют собой эллиптические галактики, не образующие звезд, с небольшим количеством газа и пыли, в то время как галактики с голубыми облаками имеют тенденцию быть пыльными звездообразными спиральными галактиками. Гаснущая галактика - это галактика, находящаяся в процессе умирания, где начальное образование звезд подавляется.

Как объясняет ведущий исследователь Франческо Валентино из Национального института естественных наук в США:

«Подавленное звездообразование говорит вам, что, к сожалению, галактика умирает, но именно такую галактику мы хотим подробно изучить, чтобы понять, почему происходит угасание».

Исследователи надеются, что, используя новую методологию, они смогут искать более массивные гаснущие галактики в далекой вселенной и лучше понять формирование галактик, пишет DigitalJournal.

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