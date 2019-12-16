Астрономы обнаружили древнюю звездную вспышку в центральном районе Млечного Пути

Международная команда астрономов обнаружила древнюю вспышку образования звезд в нашей галактике, которая способствовала взрыву огромного количества сверхновых.

Наблюдая центральную часть Млечного пути с помощью телескопа ESO (VLT), международная команда астрономов обнаружила новые подробности об истории рождения звезд в нашей галактике. Благодаря новым наблюдениям астрономы нашли доказательства драматического события в жизни Млечного Пути: вспышка звездообразования, настолько интенсивная, что она привела к взрыву более ста тысяч сверхновых.

«Наш беспрецедентный обзор большой части галактического центра дал нам детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - говорит Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде, Испания, который возглавлял наблюдения.

«Вопреки тому, что было принято до сих пор, мы обнаружили, что образование звезд не было непрерывным», - добавляет Франциско Ногерас-Лара, который провел два новых исследования центральной области Млечного пути, находясь в том же институте в Гранаде.

Команда обнаружила, что около 80% звезд в центральном регионе Млечного Пути образовались в самые первые годы нашей галактики, между 8 и 13,5 миллиардами лет назад.

За этим начальным периодом звездообразования последовало около шести миллиардов лет, в течение которых родилось очень мало звезд. Это закончилось интенсивным взрывом звездообразования около миллиарда лет назад, когда в течение менее 100 миллионов лет звезды с общей массой, возможно, достигающей нескольких десятков миллионов Солнц, образовались в этой центральной области.

«Условия в исследуемом регионе во время этого всплеска активности, должно быть, напоминали условия в галактиках «звездных вспышек», которые образуют звезды со скоростью более 100 солнечных масс в год», - говорит Ногерас-Лара.

В настоящее время весь Млечный Путь образует звезды со скоростью около одной или двух солнечных масс в год.

«Этот всплеск активности, который привел к взрыву более ста тысяч сверхновых, был, вероятно, одним из самых энергичных событий во всей истории Млечного пути», - добавляет он.

Во время звездного взрыва создается много массивных звезд; поскольку их продолжительность жизни короче, чем у звезд с меньшей массой, они достигают конца своей жизни гораздо быстрее, умирая от сильных взрывов сверхновых.

Изображение центральной области Млечного Пути, было с помощью инструмента HAWK-I на телескопе ESO. Оно демонстрирует интересные особенности этой части нашей галактики. Изображение выделяет Ядерный звездный кластер (NSC) прямо в центре и Арочный кластер, самое плотное скопление звезд в Млечном Пути. Другие особенности включают кластер Quintuplet, который содержит пять выдающихся звезд, и область ионизированного газообразного водорода (HII).

В ходе исследования было изучено более трех миллионов звезд, охватывающих площадь, соответствующую более 60 000 квадратных световых лет на расстоянии от центра Галактики (один световой год составляет около 9,5 трлн километров), пишет phys.org.