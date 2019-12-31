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В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

31.12.2019 15:12
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В Кремле рассказали о главных достижениях и неудачах 2019 года

Дмитрий Песков подчеркнул, что у РФ есть "много резервов для наверстывания темпов роста ВВП в предстоящие годы"

В Кремле считают, что главным достижением работы правительства в сфере экономики в 2019 году является остановка тенденции снижения благосостояния российских граждан, которая наблюдалась в стране в последние 3-4 года. В этом году ее удалось переломить, хотя говорить о каком-то значительном росте реальных доходов жителей России нельзя. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Главной неудачей уходящего года, по его словам, является медленный темп роста российской экономики. Он отметил, что рост ВВП никого не удовлетворяет. Песков заключил, что у Российской Федерации есть "много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы", пишет РИА Новости.

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