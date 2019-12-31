Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Телефонный разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе Киева

Президент Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого главы поздравили друг друга с Новым 2020 годом. Также стороны положительно оценили обмен пленными между Донбассом и Украиной, обсудили подписанный пакет документов по транзиту российского газа через украинскую территорию, а также высказались за развитие двусторонних отношений Москвы и Киева в следующем году.

Телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны.

Отмечается, что лидеры России и Украины впервые с 2014 года поздравили друг друга с новогодними праздниками, пишет РБК.