Украина планирует отделить свою энергосистему от России и Белоруссии

Алексей Гончарук заявил, если энергосистема Украины станет европейской, то это предоставит Киеву возможность экспортировать электроэнергию в другие страны

Украинская энергосистема отделится от российско-белорусской и войдет в состав европейской. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, соответствующий процесс должен завершиться к 2023 году.

Также он отметил, что все необходимые документы уже подписаны. Гончарук добавил, если украинская энергосистема станет европейской, то это предоставит Киеву возможность экспортировать электроэнергию в другие страны, то есть государство сможет получать дополнительный доход. Премьер-министр подчеркнул, что "для присоединения к европейской сети Украине придется отрезаться от российской и белорусской", пишет RT.