"Газпром" и "Нафтогаз" подписали контракт на транзит газа

Алексей Миллер подчеркнул, что заключенный транзитный контракт учитывает интересы двух стран

Россия и Украина заключили пакет соглашений, которые обеспечат транзит голубого топлива из Российской Федерации через территорию Украины в Европу после 2019 года. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Он добавил, что подписанные документы учитывают интересы двух сторон и они приобретают юридическую силу с 1 января 2020 года.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что транзитный контракт был подписан сроком на пять лет. Он отметил, что в течение этого времени Киев рассчитывает получить свыше $7 млрд. Глава Украины добавил, что объем прокачки газа в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах, пишет РИА Новости.